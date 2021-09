Montigny-le-Bretonneux Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Le réchauffement climatique et le satellite UVSQ-SAT Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Le réchauffement climatique et le satellite UVSQ-SAT Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines, 1 octobre 2021, Montigny-le-Bretonneux. Fête de la science 01 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 21h30 La conférence se déroulera en trois parties

M. Meftah nous parlera tout d’abord du problème du réchauffement climatique et des enjeux actuels.

Il nous décrira ensuite le LATMOS, le satellite UVSQ-SAT et ses missions scientifiques, les transferts de données par radio dans le cadre radioamateur et la contribution au projet du radio-club F6KRK et de l’AMSAT francophone.

Il évoquera enfin le futur des satellites au LATMOS, UVSQ-SAT+, le projet de constellation, ainsi que d’autres moyens déjà opérationnels embarqués sur des satellites en orbite autour de la Terre, de Mars et de Vénus.

La conférence de 90 mn sera suivie de 30 mn de questions-réponses.M. Mustapha Meftah est ingénieur au CNRS, enseignant, astrophysicien, expert en physique solaire, en physique du climat et en instrumentation aérospatiale. Il est radioamateur sous l'indicatif F4IXO.

Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines 1 bis Avenue des Frênes 78180 Montigny-le-Bretonneux

