Bourg-en-Bresse Radio B Ain, Bourg-en-Bresse Découvrez les coulisses de Radio B Radio B Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Découvrez les coulisses de Radio B Radio B, 2 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 01 – 02 octobre

Radio B RADIO B. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00 à 17h30 Est-ce qu’il y a quelqu’un derrière le micro toute la journée ET toute la nuit ?! Comment le son arrive dans nos postes de radio ? Est-ce que c’est facile de parler dans le micro ? RADIO B et son équipe de bénévoles et salariées vous proposent de découvrir l’univers de la radio. Visite des studios, passages derrière le micro et explications techniques au programme pour tout savoir sur le fonctionnement d’une radio associative ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Radio B 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : Radio B

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Radio B Adresse 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Radio B Bourg-en-Bresse