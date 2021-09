11e Festival International du Film d’Environnement FReDD Quai des Savoirs, 3 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 27 septembre – 03 octobre

Quai des Savoirs Film, Recherche et Développement Durable. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 27 septembre – 09h30

mardi 28 septembre – 09h30

mercredi 29 septembre – 09h30

jeudi 30 septembre – 09h30

vendredi 01 octobre – 09h30

samedi 02 octobre – 09h30

dimanche 03 octobre – 09h30

Cet événement annuel présentera cette année des productions cinématographiques tant françaises qu’internationales abordant les thématiques liées à l’écologie, à la transition écologique et énergétique des territoires, dont la préservation est un enjeu majeur du 21ème siècle. Nous invitons le public, par le débat, à des réflexions sur les thèmes abordés.

Le festival FReDD est le principal festival audiovisuel français de culture scientifique lié au développement durable. Notre initiative défend des objectifs simples, depuis onze ans : offrir à un large public des productions audiovisuelles en provenance de cinq continents en lien avec la transition écologique et énergétique de territoires. Il existe des créations filmiques originales, bouleversantes et intelligentes.

Le festival annuel de films en environnement FReDD met en avant l’émotion de récits visuels et sonores inédits, la passion de documentaristes et de cinéastes engagés, la réflexion de chercheurs et d’associations qui alertent et préparent aux mutations environnementales, économiques et sociales de demain.

Occitanie>Haute-Garonne

Quai des Savoirs 39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse 31000

organisateur : Quai des Savoirs