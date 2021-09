Si les volcans m’étaient contés Puy de la Vache, 3 octobre 2021, Saint-Genès-Champanelle.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Puy de la Vache astu’sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 14h00 à 16h30

dimanche 03 octobre – 09h30 à 12h00

dimanche 03 octobre – 14h00 à 16h30

La Fée Malou, le Laboratoire Magmas et Volcans (UCA) et Création Volcans

Sur le Puy de la Vache.

Aujourd’hui, les volcans de la Chaîne des Puys sont apaisés mais jusqu’à quand ? Les chercheurs du Laboratoire Magmas et Volcans surveillent nuit et jour cette terre qui fût jadis si hostile afin d’anticiper le réveil des volcans et leur colère. Dans le cadre de la Fête de la Science, nous vous proposons une balade au milieu des volcans alliant la magie des contes de la Fée Malou aux explications scientifiques des chercheurs du Laboratoire Magmas et Volcans afin de mieux comprendre la Chaîne des Puys mais aussi de développer l’imagination des petits et des grands !

A partir de 7 ans – Sous réserve de conditions météorologiques favorables – Informations et inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/astu-sciences/evenements/si-les-volcans-m-etaient-contes

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Puy de la Vache Puy de la Vache 63122

organisateur : http://www.astusciences.org/ Puy de la Vache