EAU LAB’EAU Prieuré de Cayac – Eau Bourde à Gradignan, 6 octobre 2021, Gradignan.

Fête de la science 06 octobre

Prieuré de Cayac – Eau Bourde à Gradignan FDAAPPMA 33 (Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde). Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

Nous vivons sur ce que nous appelons la planète bleue. Depuis toujours, l’eau, fondamentalement connue comme étant l’élément naturel à l’origine du cycle de la vie, a toujours été présente sous différentes formes au cours des temps géologiques. Parce qu’elle est de nos jours en partie domestiquée et facile d’accès dans nos sociétés modernes, on constate désormais que de plus en plus gens oublient son importance vitale, rendant alors cette molécule indispensable de plus en plus banale. Il nous suffit d’ouvrir le robinet pour en avoir à profusion ce qui nous amène souvent à l’utiliser de façon inconsidérée. Parce que la Fédération de pêche de la Gironde est missionnée pour la protection des milieux aquatiques et l’éducation à l’environnement, nous proposerons, au travers de plusieurs ateliers scientifiques, d’initier le grand public à des expertises sur la qualité de l’eau et à la sauvegarde de ce patrimoine.

ATELIER 1 : Qualité physico-chimique de l’eau. Devenons « des experts de l’eau » ! Par l’intermédiaire d’expérimentations scientifiques, mesurons les taux de différents polluants contenus dans le cours d’eau. (Effectuer les mesures avec du matériel, procéder à une analyse physico-chimique et contrôler la qualité de l’eau)

ATELIER 2 : Impact de l’Homme sur les milieux aquatiques. Intéressons-nous aux impacts physiques et chimiques de l’Homme sur l’eau, aux différents types de pollutions et aux solutions pour y remédier. Les êtres vivants aquatiques sont plus ou moins résistants aux pollutions et aux perturbations d’origines humaines en fonction de leurs exigences et de leur capacité d’adaptation aux conditions du milieu. L’observation de la présence de certaines espèces dans l’eau, notamment des macro-invertébrés, de leur quantité et de leur diversité permet de déterminer la qualité de l’eau et la nécessité de proposer des mesures de protection spécifiques. Au travers de cette thématique, nous proposons au grand public de comprendre que l’on peut évaluer la qualité de l’eau par l’observation de la présence ou l’absence de certains invertébrés.

ATELIER 3 : Qualité de l’eau par un IBGN. Au fil d’un cours d’eau, découvrons la faune aquatique d’eau douce en observant et en identifiant des petites bêtes afin de réaliser un IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). Préservation, spécificités et richesses du milieu seront abordées.

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Prieuré de Cayac – Eau Bourde à Gradignan 8 Rue de Chartrèze 33170 Gradignan 33170

organisateur : https://www.peche33.com/ Prieuré de Cayac – Eau Bourde à Gradignan