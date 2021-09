Comprendre la ville d’aujourd’hui pour construire le monde de demain prairies saint-martin, 6 octobre 2021, Rennes.

Fête de la science 06 octobre

prairies saint-martin Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h30

mercredi 06 octobre – 14h00

Le CNRS propose, partout en France, des visites insolites, en groupe restreint, au cœur de la recherche scientifique. Le concept ? Expérimenter les sciences différemment des portes ouvertes, conférences et stands : découverte de lieux uniques, échanges privilégiés avec les scientifiques et bien d’autres possibilités.

Cette fois-ci : déambulation au cœur de Rennes, entre urbanisme et espaces verts à la découverte d’un observatoire connecté de l’environnement urbain. Anciennes friches industrielles et haut lieu des jardins ouvrier, les Prairies Saint Martin, situées en toute proche périphérie du centre historique de la ville de Rennes, illustrent les nombreux enjeux auxquels les métropoles doivent répondre aujourd’hui pour bâtir la ville de demain. Ces 40 ha de nature font l’objet, depuis une dizaine d’année, d’un réaménagement en parc urbain revisitant l’ensemble des fonctions et usages du site à l’échelle du territoire rennais. Les modifications en profondeur de ce site le rendent particulièrement intéressant pour questionner les notions de résilience et récupération d’un écosystème soumis à de forte contrainte anthropique. Cette visite vous présentera l’observatoire en environnement urbain des Prairies Saint Martin, en cheminant de la place Sainte Anne (centre historique de la ville) jusqu’au cœur du Parc.

Au cours de cette déambulation, et au fil des différents types d’urbanisation qui illustrent l’histoire de nos relations entre urbanisme et espaces verts, vous serez amené(e)s à poser un nouveau regard sur la ville, au travers de l’œil du chercheur et de ces outils, mais également à questionner votre propre lecture de la ville.

Rue d'Antrain 35700 Rennes 35000

