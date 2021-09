Port-en-Bessin-Huppain Port en Bessin Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Observatoire Citoyen de la radioactivité dans l’environnement Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

Port-en-Bessin-Huppain

Observatoire Citoyen de la radioactivité dans l'environnement Port en Bessin, 7 octobre 2021, Port-en-Bessin-Huppain. Fête de la science 07 octobre

Port en Bessin ACRO. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 17h00 à 18h30 Dans le cadre de l’Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l’Environnement (OCRE), nous proposons de participer à une campagne de prélèvement sur le littoral Normand.

Cette campagne de terrain permet de découvrir l’aspect technique relatif aux prélèvements : choix des sites, choix des indicateurs, modes de prélèvements, etc. L’équipe des permanents du laboratoire de l’ACRO accompagne les préleveurs et leur transmet son expérience dans ce type d’intervention.

Ces campagnes de prélèvements ouvertes à tous sont un moment d’échange et d’information qui permet d’approcher de façon conviviale un domaine scientifique parfois complexe. Normandie>Calvados

Port en Bessin Quai Letourneur 14520 Port-en-Bessin-Huppain
organisateur : https://www.acro.eu.org/

Lieu Port en Bessin Adresse Quai Letourneur 14520 Port-en-Bessin-Huppain