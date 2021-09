Plouhinec Port du Vieux Passage - Plouhinec Morbihan, Plouhinec Les déchets dans la mer Port du Vieux Passage – Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Morbihan

Les déchets dans la mer Port du Vieux Passage – Plouhinec, 2 octobre 2021, Plouhinec. Fête de la science 02 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h30 Animation dans la continuité de l’opération de nettoyage des fonds marins en plongée organisée le jour même : analyse des déchets trouvés et estimation de leur durée de vie dans l’eau. Bretagne>Morbihan

