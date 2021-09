Fête de la science 2021 au radio-club de Neuilly sur Marne Port de Plaisance de Neuilly sur Marne, 2 octobre 2021, Neuilly-sur-Marne.

Fête de la science 02 octobre

Port de Plaisance de Neuilly sur Marne Radio Club de la Haute Ile F6KGL/F5KFF. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

La radio sous toutes ses formes.

Le Radio-Club de Neuilly sur Marne en association avec Radiofil et le soutient de la ville de Neuilly vous propose la 8ème édition de sa Brocante Radio, le samedi 2 octobre sur le Port de Plaisance de Neuilly sur Marne (93330) de 09h00 à 18h00.

Connaître, restaurer, collectionner et préserver les postes de TSF, ainsi que tout ce qui est lié à la reproduction du son et de l’image. Présenter des appareils et des accessoires restaurés mais aussi trouver des pièces détachées nécessaires à la remise en état de ces appareils. Les brocante radio sont des moments d’échange pour ces passionnés.

Défricher toutes les techniques liées à la radio et à l’électronique en général mais aussi déchiffrer tous les types de radiocommunications, des plus simples au plus modernes. Présentation des installations et les activités du Radio-Club mais aussi quelques expériences simples pour tout public.

Nous espérons que ces quelques lignes vous inciteront à venir nous rencontrer et échanger avec des passionnés. A la suite de votre visite, vous en saurez un peu plus sur un domaine que nous côtoyons depuis plus d’un siècle et qui est la base de la technologie moderne : la radio sous toutes ses formes.

Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Port de Plaisance de Neuilly sur Marne Chemin de l’écluse 93330 Neuilly-sur-Marne 93330

organisateur : Port de Plaisance de Neuilly sur Marne