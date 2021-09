Rue Ponthieu Marquenterre Connecté Rue, Somme Exposition la Forêt Ponthieu Marquenterre Connecté Rue Catégories d’évènement: Rue

Exposition la Forêt Ponthieu Marquenterre Connecté, 6 octobre 2021, Rue. Fête de la science 06 octobre

Ponthieu Marquenterre Connecté Communauté de communes du Ponthieu Marquenterre. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00 Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre de formes de vie et d’espèces. Les forêts jouent un rôle essentiel dans les cycles de l’eau, du carbone et de l’oxygène. Elles contribuent à fabriquer, enrichir et protéger les sols. Des centaines de millions de personnes en tirent leurs moyens de subsistance. Elles sont aussi la source d’une grande part de nos médicaments Hauts-de-France>Somme

Ponthieu Marquenterre Connecté Route du Crotoy 80120 Rue 80120 organisateur : http://www.ponthieu-marquenterre.fr/ Ponthieu Marquenterre Connecté

