Conserver la biodiversité dans les sites prestigieux des Hautes-Vosges Pôle Media-Culture Edmond Gerrer, 1 octobre 2021, Colmar.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Media-Culture Edmond Gerrer Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 à 20h00

En partenariat avec le service des Bibliothèques de la Ville de Colmar, cette soirée a pour but de sensibiliser le grand public à la conservation de la biodiversité des sites les plus prestigieux des Hautes-Vosges. Elle permettra de mesurer les enjeux de la biodiversité notamment la zone refuge de la flore orophyte arcto-alpine du massif du Wormspel-Kastelberg. Un état d’esprit de conservation et de projection vers l’avenir doit s’établir en tenant compte des modifications de la végétation induite par le réchauffement climatique.

Bernard Stoehr est guide naturaliste, accompagnateur de montagne, botaniste, membre notamment du Comité de la Réserve naturelle nationale Missheimlé-Frankenthal, Conservateur bénévole du Wormspel et responsable de la section « Expéditions naturalistes » du musée, membre du conseil scientifique du Conservatoire d’Espaces naturels d’Alsace et du comité d’administration de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar.

Le musée étant fermé pour travaux de mise aux normes du bâtiment, la manifestation se déroulera à l’auditorium du Pôle Média-Culture, 1 place de la Montagne Verte.

L’accès à la manifestation est gratuit pour tout public et sans inscription préalable. Le pass sanitaire anti-Covid 19 est obligatoire.

Pôle Media-Culture Edmond Gerrer 2 Rue de la Montagne Verte 68000 Colmar 68000

organisateur : Pôle Media-Culture Edmond Gerrer