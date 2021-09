Évreux Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire Eure, Évreux Espace Champions de l’Industrie Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire Évreux Catégories d’évènement: Eure

lundi 04 octobre – 09h00

lundi 04 octobre – 13h30

mardi 05 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 13h30

jeudi 07 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 13h30

vendredi 08 octobre – 09h00

Implanté sur Le Havre et Evreux, l'Espace Champions de l'Industrie vous fera découvrir de façon ludique et immersive l'Industrie.



Que ce soit sur le site du Havre ou d’Evreux vous pourrez:

– Participer à un escape game “Station 4.0”: Arriverez-vous à sauver la planète Terre ?

– Visiter nos ateliers technologiques

– Tester nos animations technologiques: Réalité virtuelle et augmentée, Conception et impression 3D, Programmation de robots LEGO MINDSTORMS®, Pliage d’un Dé en chaudronnerie,.. (Uniquement sur Le Havre) Normandie>Eure

