Saint-Malo

Odeurs et parfums. Leur étonnant pouvoir Pôle culturel la Grande Passerelle, 9 octobre 2021, Saint-Malo. Fête de la science 08 – 09 octobre

Pôle culturel la Grande Passerelle Espace des Sciences.

vendredi 08 octobre – 09h45

samedi 09 octobre – 09h45 “Descriptif : C’est un roc… C’est un pic… C’est cap ! Que dis-je, c’est un cap ? C’est une péninsule !” Pour introduire ces journées consacrées aux odeurs et aux parfums, à Saint-Malo, ces vers de la tirade des nez de Cyrano de Bergerac s’imposaient. Pourtant, si le nez évoque l’odorat, sa longueur n’a évidemment rien à voir avec la perception des odeurs… A l’instar des autres sens, l’odorat nous est précieux, comme ont pu le constater les personnes qui l’ont perdu, à cause du coronavirus. Comment fonctionne notre odorat ? Pourquoi trouvons-nous certaines odeurs déclicieuses, d’autres pestilentielles ? A quoi servent les parfums ? Les spécialistes qui participeront à la septième édition des Rencontres de Saint-Malo nous feront découvrir beaucoup de choses passionnantes entre… Art et Science. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Pôle culturel la Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo 35400 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Pôle culturel la Grande Passerelle

