Expositions – Animations – Ateliers – Organisés par le Pôle culturel et scientifique de la ville d' Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 9 octobre 2021, Alès. Fête de la science 04 – 09 octobre

mercredi 06 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00 Pour la 6éme année consécutive le Pôle culturel et scientifique fêtera la science autour de deux expositions interactives : “Changement climatique : Comment sait-on ce que l’on sait ? conçue par Science Animation et “l’Astronomie” proposée par l’association l’Etoile Cévenole avec deux points forts les mercredi 6 octobre et samedi 9 octobre 2021.

Avec au programme de nombreuses animations scientifiques et ludiques : expositions, ateliers, films, conférences, activités circassiennes, manipulations, animations pour enfants sans oublier les séances de planétarium, … Occitanie>Gard

