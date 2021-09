Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès, Gard Conférence /débat “L’ASTRONOMIE” Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Catégories d’évènement: Alès

mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Cette conférence est proposée par l’Etoile Cévenole et animée Par Daniel KUNTH – Astrophysicien – Directeur de recherche émérite du CNRS à l’Institut d’Astrophysique de Paris.

Daniel KUNTH s’intéresse à la cosmologie, aux quasars, à la formation des étoiles dans les galaxies naines et à l’évolution de l’Univers. Il est l’auteur de nombreux ouvrages : les mots du ciel, les balises de l’univers, l’astrologie est-elle une imposture… et publie régulièrement des chroniques dans les revues spécialisées.

Il a été à l’initiative de la Nuit des Étoiles en 1991 et a toujours œuvré pour diffuser et vulgariser la science afin de la rendre accessible à tous.

Il sera en conférence pour partager sa passion de l’astronomie qui a tissé des liens depuis l’histoire de l’univers jusqu’aux origines de la vie.

Mardi 5 octobre 2021 – 18 h Auditorium

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

