Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 à 19h30 Par Miguel LOPEZ-FERBER – Doctorat Université de Montpellier, chercheur en évaluation environnementale IMT Mines Alès.

L’empreinte carbone et le changement climatique sont rentrés dans le discours de tous les jours, mais on trouve des informations contradictoires et les stratégies d’actions sont différentes en fonction des endroits.

Sait-on réellement mesurer les impacts environnementaux de nos actions ?

D’où sortent les chiffres ? Sont-ils fiables ?

Peut-on contribuer à résoudre un problème global avec des actions locales qui ne sont pas les mêmes partout ?

