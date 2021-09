Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès, Gard SUR LA ROUTE DES DOCTORANTS DE L’IMT Mines Alès : « La recherche en Cévennes » Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

SUR LA ROUTE DES DOCTORANTS DE L’IMT Mines Alès : « La recherche en Cévennes » Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 6 octobre 2021, Alès. Fête de la science 06 octobre

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Sylvie MORENO. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 Par le biais d‘une table ronde, animée par Antoine FRICARD, trois doctorants nous racontent leurs travaux et leur quotidien dans les laboratoires d’IMT Mines Alès : une plongée dans la recherche à Alès et sur les territoires cévenols.

Les équipes de Radio Grille Ouverte seront présentes pour une captation sonore de ces échanges, pour une diffusion en radio par la suite.Mercredi 6 octobre 2021 – de 15h à 16h Auditorium Occitanie>Gard

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès 30100 organisateur : Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Adresse 155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès Ville Alès lieuville Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès