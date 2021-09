Courtenay Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Courtenay, Loiret Pile-Poil l’Infini Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: Courtenay

Loiret

Pile-Poil l’Infini Pôle Culturel et Associatif de Courtenay, 19 octobre 2021, Courtenay. Fête de la science 19 octobre

Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Médiathèque – Pôle Culturel et Associatif. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 19 octobre – 20h00 à 21h30 Cie Le Bazar Ambulant

La compagnie Le Bazar Ambulant est créée en 2005 autour de deux solos de Séverine Le Blanc avec La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand, dans le cadre du festival « A suivre ».

Depuis, la compagnie poursuit ses créations autour du langage clownesque, notamment avec la création du solo « Miss Patrie » en 2013, puis en 2017 avec la création du spectacle « Pile-poil l’Infini » un duo de clown très physique… quantique.

Le langage clownesque est le fil rouge artistique de la compagnie, dans la ligne de Michel Dallaire auprès de qui tous les artistes ont été formés.

Le spectacle :

Les professeurs Koazar et Fermion poursuivent leur cycle quantique de conférences « de l’infiniment petit à l’infiniment grand ».

Les deux collègues forment un duo cocasse. Le professeur Fermion est à deux doigts de résoudre la théorie du tout, ou du moins en partie. Le professeur Koazar est surtout spécialiste du chat de Schrödinger et ça fait déjà beaucoup.

Ce sont deux chercheuses qui ont du « pif » (et même un gros pif), deux clowns très physiques… quantique qui jouent aux scientifiques et jubilent de partager leur (in)compréhension du monde.

Avis aux mordus de sciences, aux passionnés de big-bang, aux angoissés du trou noir, aux adeptes de l’intrication, aux stressés du microscope, aux chercheurs de bosons et à ceux qui ne captent rien, ces conférences sont pour vous !

Attention : Ceux qui pensent avoir compris, risquent de comprendre qu’en fait, ils n’ont rien compris…

Malgré les apparences, Pile-Poil l’Infini n’est pas un spectacle de vulgarisation scientifique.

L’équipe artistique

De et par : Julia Bellet et Noémie Lefebvre – Mise en scène : Natalie Avondo – Costumes : Karine Delaunay – Masques et accessoires : Julia Bellet et Noémie Lefebvre (avec les conseils de Judith Dubois) – Construction : Morgan Nicolas – Photos : Jérome Ricolleau et Philippe Brunet – Réalisation du teaser : Mylène Vijette Centre-Val de Loire>Loiret

Pôle Culturel et Associatif de Courtenay 25 Place Honoré Combe 45320 Courtenay 45320 organisateur : Pôle Culturel et Associatif de Courtenay

Détails Catégories d’évènement: Courtenay, Loiret Autres Lieu Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Adresse 25 Place Honoré Combe 45320 Courtenay Ville Courtenay lieuville Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Courtenay