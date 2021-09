Courtenay Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Courtenay, Loiret Des maths en somme ! Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: Courtenay

Loiret

Des maths en somme ! Pôle Culturel et Associatif de Courtenay, 20 octobre 2021, Courtenay. Fête de la science 06 – 20 octobre

Pôle Culturel et Associatif de Courtenay Médiathèque – Pôle Culturel et Associatif. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h30 à 18h00

jeudi 07 octobre – 09h30

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 09h30

mardi 12 octobre – 14h00

mercredi 13 octobre – 09h30 à 18h00

jeudi 14 octobre – 09h30

vendredi 15 octobre – 14h00

samedi 16 octobre – 09h30

mardi 19 octobre – 14h00

mercredi 20 octobre – 09h30 à 18h00 Alors que les mathématiques sont souvent perçues comme une matière difficile et peu appréciée, l’exposition itinérante “Des Maths en somme !” propose une approche prenant en compte l’aspect « plaisant » par la manipulation des formes, des couleurs, des chiffres

L’exposition “Des Maths en Somme” est produite par la FRMJC du Centre-Val de Loire.

Composée de 14 ateliers interactifs et 10 panneaux, cette exposition permet de venir jouer avec les mathématiques en relevant les défis et problèmes proposés. Elle montre que les mathématiques, loin d’être austères, sont au contraire présentes dans notre vie quotidienne, partout autour de nous.

L’exposition sera animée par un médiateur scientifique de la FRMJC du Centre-Val de Loire le mercredi 6 octobre de 14 h 00 à 17 h 30. Centre-Val de Loire>Loiret

Pôle Culturel et Associatif de Courtenay 25 Place Honoré Combe 45320 Courtenay

