Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve Loubet – Village de la Science de Villeneuve Loubet
Association POBOT. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les robots et ce qui les anime vous intrigue ?

Venez découvrir en vous amusant l’électronique, la mécanique, la programmation mais aussi les mathématiques et la physique qui en sont à la base en regardant avec nous ce qui se cache sous le capot. Diverses démonstrations et ateliers interactifs construits par les membres de l’association vous dévoileront leurs secrets : jeu de Puissance 4, jeu de Nim, maquette fonctionnelle de feux de la circulation.

Le plus jeunes pourront s’initier aux rudiments de l’algorithmique en programmant les déplacements d’un robot au moyen de… simples morceaux de carton grâce à TaxiBot.

Leurs parents verront comment des antiquités informatiques peuvent avoir une seconde vie en découvrant comment un bon vieux Minitel peut contrôler un bras robotique des années 80 grâce à des technologies d’aujourd’hui facilement disponibles et que nous nous ferons un plaisir de vous présenter. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

269 Allée du Professeur René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
https://www.pobot.org

