samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Évènement national porté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Fête de la Science fêtera cette année, ses 30 ans, sur le thème national retenu « L’Emotion de la Découverte ».

Le Village des Sciences de Villeneuve Loubet regroupe sur un même lieu, en intérieur et en extérieur, de nombreux stands, ateliers, animations, films et conférences…,

Sur trois jours, laboratoires de recherche publics et privés, entreprises, associations, institutions, intervenants et experts indépendants… viennent pour échanger avec les visiteurs, expliquer leurs travaux sur les thématiques proposées et les sensibiliser aux enjeux de la démarche scientifique.

Le vendredi 1er octobre 2021 est réservé aux Scolaires et Universitaires, tandis que le samedi 2 octobre 2021 de 13h30 à 19h et le dimanche 3 octobre 2021 de 10h à 18h, sont destinés au grand public.

L’entrée est libre, les parkings aux abords immédiats et gratuits, les transports (sortie autoroute, lignes de bus, piste cyclable…). accessibles aux personnes handicapées.

Conférenciers : Intervenants issus des laboratoires de recherche publics et privés, d’entreprises, d’associations, d’institutions, de cabinets d’experts…

Lieu : Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve Loubet – Village de la Science de Villeneuve Loubet. A la fois salle de spectacle, de projection et de conférences de 450 places avec une salle annexe de 100 places, une médiathèque et à l’arrière un Eco-parc et devant un grand parvis

Adresse : 30, allée Simone Veil (ex 269 Allée du Professeur René Cassin) 06270 Villeneuve Loubet

Organisé par : Commune de Villeneuve Loubet

Pour participer à la Fête de la Science, vous devrez présenter votre “pass sanitaire” (certificat de vaccination ou test PCR négatif de moins de 72h.

Afin d’empêcher la propagation de la COVID-19, nous vous demandons de suivre ces recommandations :

– Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans l’ensemble du Village des Sciences (zones intérieures et extérieures).

– Lavez-vous fréquemment les mains en utilisant les solutions hydroalcooliques mises à votre disposition à l’entrée du Pôle Culturel Auguste Escoffier et dans les différents stands.

– Tenez-vous à distance de toute personne, respectez la distanciation.

– Respectez le sens de circulation indiqué dans le village.

– Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.

– Ne retirez pas le masque en cas de toux ou d’éternuement et couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.

– Merci de veiller à la santé des autres en restant chez vous si vous ne vous sentez pas bien.

