Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) ARM – Atelier de programmation “Micro-bits et robots” Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(SCOLAIRES) ARM – Atelier de programmation “Micro-bits et robots” Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Épanouissement de la créativité en utilisant deux approches : Une première expérience de développement sur des cartes micro-bits ainsi que le pilotage des robots.

Le but de notre atelier es de montrer que la programmation est facilement accessible à tous et à toutes.

Deux activités principales sont mises en place :

La première activité consiste a programmer des applications sur des cartes micro-électronique de type micro-bits. Le but étant de sortir du cadre de programmation du logiciel classique vers plus de programmation du matériel. Un support est fourni à l’enfant qui décrit en détails toutes les étapes nécessaires pour réussir l’activité. Les exercices seraient préparés dans le but de faire découvrir aux participants l’émotion de la découverte.

La deuxième activité consiste à programmer des robots pour suivre un parcours déterminé. Le but c’est de montrer les principes de base de robotique et de démystifier l’accès à ce type de plateformes. Les deux activités seraient assurées par la présence des ingénieurs qui vont aider les participants à affranchir toutes les difficultés potentielles. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Pôle Culturel Auguste Escoffier Adresse 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet