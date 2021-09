(SCOLAIRES) PLANETE SCIENCES – Archéologie et sciences de la découverte liées à l’environnement Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Modélisation des sols depuis la création de la terre (sol magmatique), à l’apparition de la vie (sol sédimentaire, apparition de la terre) et jusqu’au développement des civilisations (fouilles, datation selon la profondeur du sol etc)

10 enfants par groupe

Nous souhaitons développer la création des sols terrestre depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. Nous aborderons le phénomène de terrification et l’occupation des sols par les hommes.

Nous montrerons qu’à partir du phénomène de création du sol par les débris végétaux il est possible de “dater” des objets, ruines de civilisations etc (liens : espace => flore => développement des civilisations => archéologie/datation sommaire => découvertes !). Nous aborderons ensuite les technologies qui permettent la compréhension des civilisations disparues et mettrons en place un atelier, reprenant du matériel d’archéologie, afin de dégager des artefacts de leur “gangue temporelle” pour mettre le public dans “l’émotion de la découverte”.

Notre objectif est de plonger notre public dans le déroulé temporel qui le conduira à la découverte, par la mise en situation, d’un objet du passé. Nous recréerons, à travers notre stand, “l’émotion de la découverte” !



Atelier :

-Atelier : Grâce aux outils de l’archéologue le public pourra tenter de dégager des artefacts dans une gangue de pierre (plâtre pour l’occasion) afin de dévoiler et mettre au jour des objets de civilisations passées. Ces “gangues temporelles” seront placées dans un support modélisant le sol sur plusieurs niveaux de profondeurs et le public devra dater, selon la profondeur, l’époque de la civilisation à laquelle appartenait l’objet. Concernant le vendredi il n’est pas dit que l’atelier puisse être activé. Cela dépendra du nombre d’enfant lors de chaque passage.



Expositions présentées sur le stand :

Une partie de notre exposition expliquera comment un animal se minéralise pour créer un fossile ou comment il se décompose pour créer une ressources (charbon, pétrole etc).

-Expo 1 : création de la terre (roche magmatique, apparition de la vie marine (création du sol calcaire), apparition de la faune et de la flore (arrivée de la terre)

-Expo 2 : Comment dater un objet enterré (dans des conditions “normales”), quels sont les technologies qui permettent de dater et que peut on identifier comme objet servant à la datation. Les outils de l’archéologue

-Expo 3 : Comment se crée un fossile “et sinon” que se passe t’il (création de ressources “fossiles”)

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

