(GD PUBLIC) TERRA NUMERICA – Les sciences du numérique à portée de mains ! Découvrir, Explorer, Expérimenter ! Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Le projet « Terra Numerica, vers une Cité du Numérique » (http://terra-numerica.org) a pour but d’accroître le capital de compétences numériques (dans son acceptation la plus large) de tous les citoyens (dont les scolaires), à travers une audience des plus vastes et diversifiées.

C’est un projet commun porté par le CNRS, Inria, Université Côte d’Azur (et leurs laboratoires), l’Education Nationale (Académie de Nice) avec un bel ensemble de partenaires (https://terra-numerica.org/partenaires) :

– MINES ParisTech, l’Observatoire de la Côte d’Azur, EURECOM pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur,

– club robotique PoBot, Apprentis Pas Sages, Les Petits Débrouillards, @B4GAMES, etc. côte associations.



Terra Numerica a l’ambition de créer un dispositif original, attractif et unique de diffusion, de partage, de rencontres, de convivialité entre les acteurs du numérique : chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, associatifs, industriels, étudiants, élèves, grand public et citoyens.

Animé par la conviction que la science doit aller à la rencontre de tous les citoyens, ce dispositif comprend :

– un futur lieu emblématique avec des supports très ambitieux et uniques

– un ensemble de parcours et d’ateliers au sein de la Maison de l’Intelligence Artificielle

– différents Espaces Partenaires Terra Numerica (EPTN) à travers tout le territoire (établissements scolaires, laboratoires, médiathèques, associations, etc.) et le développement d’actions pérennes au sein de ces EPTN

– des actions hors les murs (e.g. Fête de la Science) sur tout le territoire

– des espaces en ligne pour découvrir les sciences du numérique.

Pour la Fête de la Science, nous proposons des “quartiers Terra Numerica” composés d’ateliers et activités pour découvrir de manière ludique et pédagogique les fondements (mathématiques et informatiques) des sciences du numériques, leurs applications et les enjeux liés.

Ces dispositifs complémentaires au sein de ces “quartiers” permettent d’appréhender ces sciences de manière débranchée (sans ordinateur) avant d’expérimenter des activités connectées (e.g. à l’aide de robots).

– cerceaux et lattes pour jouer et découvrir les graphes, les réseau et les algorithmes grandeur nature

– jeux de plateau pour découvrir les sciences du numérique de manière ludique

– tours de magie scientifiques

– ateliers robotiques pour appréhender des concepts fondamentaux pour les sciences du numérique

– activités pour découvrir la recherche actuelle

– …

