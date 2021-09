(GD PUBLIC) IPMC/CNRS/UCA : Escape game “Un chercheur perd la mémoire” Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Escape Game (IPMC/CNRS/UCA : “Un chercheur perd la mémoire”

Le Professeur Ponzianot, chercheur de renom, a récemment découvert une molécule, le GMG19, qui s’avère très prometteuse dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Cependant, après plus d’un an de recherche, il s’est rendu compte que sa molécule était instable dans le temps, la rendant ainsi dangereuse.

Le chercheur a commencé à travailler sur un moyen de stabiliser et dégrader la molécule. Cependant, le GMG19 a déjà eu un effet sur lui ! Actuellement sous surveillance médicale renforcée, il souffre d’une importante perte de mémoire et est incapable de retrouver ses protocoles d’inactivation de la molécule.

Vous devez réunir les indices et informations cachés dans le laboratoire pour finir les travaux du chercheur en stabilisant puis en détruisant ce composé GMG19 instable.

Le teaser est en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=qsn50BwcHh0

Cet escape game est un concept de divertissement amusant et novateur à la portée de chacun et peut s’adapter à n’importe quelle pièce d’une superficie minimale de 20m2.

Ce jeu peut accueillir des équipes allant jusqu’à 8 participants âgés de minimum 8 ans.

Après un briefing initial couvrant l’histoire et les règles du jeu, les participants seront amenés à rentrer dans une salle aménagée pour ressembler à un laboratoire de biologie. Le groupe de joueurs devront explorer la salle, chercher des indices et résoudre des défis avant de passer à une partie plus pratique d’expérimentation afin de terminer le jeu en moins de 45 minutes.

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier