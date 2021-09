(SCOLAIRES) Club d’astronomie SPICA – Le couple “Terre-Lune” Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Diverses animations : couple Terre-Lune, notions d’optique, exposition photos, cadran solaire, observations diurnes et nocturnes avec télescopes (si la météo le permet).

Le couple Terre-Lune

Cette maquette permet de comprendre pourquoi, bien qu’en rotation sur elle-même, la Lune nous présente toujours la même face, alors que la Terre ne présente pas toujours la même face à la Lune. On peut en profiter pour aborder la notion de barycentre, et/ou de marées.

La mallette « optique »

A l’aide d’un mini laser et de nombreux accessoires, on réalise des expériences classiques qui mettent en jeu la notion de rayon lumineux, telles que :

o La propagation rectiligne de la lumière ;

o La réflexion totale de la lumière par un miroir plan ;

o La réfraction, la réfraction limite, la réflexion partielle ou totale de la lumière ;

o La réfraction par un prisme ;

o La réflexion totale dans le cas d’un prisme à réflexion totale ;

o Le déplacement de la lumière à la traversée d’une lame à faces planes et parallèles ;

o Mise en évidence de la 1ere et 2eme lois de la réfraction

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

