(GD PUBLIC) SUEZ – Voyager dans les réseaux par ordinateur Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Voyager dans les réseaux par ordinateur

Nous emmenerons les visiteurs à la découverte du centre de pilotage intelligent doté de dispositifs numériques intelligents et réactifs qui permettent aux villes de bénéficier d’une vision complète de leurs services d’eau et d’assainissement.

Grâce à des capteurs placés sur les installations (réseau et usines), les données du service sont collectées et analysées pour faciliter le pilotage en temps réel.

L’expert SUEZ fera une démonstration de ce savoir-faire.

Nous ferons également la démonstration de l’application connectée pour les usagers de Villeneuve Loubet qui peuvent grâce à leur compteur connecté connaitre leur consommation d’eau au quotidien et ainsi modifier leur comportement pour réduire leur impact environnemental.

https://www.toutsurmoneau.fr/

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

