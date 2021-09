Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) GAPRA – Le bestiaire astronomique du GAPRA Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le bestiaire astronomique du GAPRA.

Venez découvrir le l’astronomie vue par l’association GAPRA. Exposition photo, observations du Soleil, planétarium !

Le Groupement d’Astronomie Populaire de la Région d’Antibes propose de faire découvrir l’astronomie au public de la région Antiboise.

Cette découverte s’articule autour des ateliers suivants :

– Une exposition photographiques : Les membres de l’association ont développé depuis de nombreuses années une expertise dans le domaine de la prise de vue des objets du ciel (planètes, nébuleuses, galaxies, phénomènes rares) , ils se proposent d’exposer leurs travaux photographiques, de les présenter et de les expliquer aux visiteurs.

– Observations du Soleil depuis la terrasse du Palais des Congrès : Installation d’instruments spécialisés pour l’observation en toute sécurité du Soleil. Venez observer les taches, les protubérances et le spectre solaire.

– Séance de planétarium sur grand écran avec le logiciel Stéllarium. Venez comprendre le mouvement apparents des étoiles durant la nuit et les saisons, apprenez à repérer les principales constellations.

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

