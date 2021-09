(GD PUBLIC) – Conférence du Professeur Denis Allemand – CSM Pôle Culturel Auguste Escoffier, 2 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

« À la découverte du monde merveilleux des récifs coralliens à bord du Tara »

Ausculter la biodiversité des récifs coralliens et leur évolution face au changement climatique. Tel est l’objectif de l’expédition scientifique Tara Pacific.

Pourquoi le corail est un drôle d’animal ? Végétal et même minéral… Comment mieux comprendre cet écosystème unique en son genre ? Comment préserver ces sublimes et indispensables récifs coralliens ?

Plongeons au cœur d’un écosystème aussi fascinant que fragile : le corail ! Les récifs coralliens, stupéfiants de beauté, abritent 30% de la biodiversité océanique, un réservoir de vie essentiel. À la fois animal, végétal et minéral, il se révèle particulièrement sensible, trop sensible, à nos activités humaines. Comment mieux comprendre cet écosystème unique en son genre pour mieux le préserver ?

Avec Denis Allemand, directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco, nommé au Comité scientifique de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), spécialisé dans la physiologie comparée des organismes marins, et plus particulièrement la physiologie des coraux



Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier