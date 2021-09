(GD PUBLIC) AIR France – Intelligence artificielle Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Intelligence Artificielle Réalité Virtuelle Réalité Augmentée et transport aérien – RSE : Air France une entreprise engagée

Travaux et expérimentations menés par le laboratoire de l’informatique Air France dédié à l’innovation et les engagements renforcés d’AF en matière de RSE

exemples de présentations / Projets : Cockpit Fire Training : module de formation avec casque VR pour les pilotes pour la procédure de feu batterie Lithium, cabinInspection : réalité augmentée pour l’inspection à bord des avions, parcours découverte de l’offre client AF en réalité virtuelle ; Les engagegents RSE/ESG d’AF : HORIZON 2030 et IT MATTERS : Air France s’engage : « digitizing consciuously is a responsability for all of us »

https://wwws.airfrance.fr/?gclid=EAIaIQobChMIzIKD64Ln8AIVj8LtCh1alQBXEA…

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier