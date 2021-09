(GD PUBLIC) ATMOSUD – “Les Jeunes Sentinelles de l’Air et ECO POP” Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

LES JEUNES SENTINELLES DE L’AIR

Faire des enfants les sentinelles de l’air, développer une approche sensible et ludique, faire de la science participative un pilier pour améliorer la qualité de l’air…. telles sont les ambitions du projet.

Des sentinelles de l’air vous avez dit ?

Chaque enfant peut devenir sentinelle. La sentinelle de l’air, c’est un enfant qui prend conscience de l’importance de l’air dans son quotidien et des impacts que peut causer la pollution de l’air sur notre santé, sur le climat et sur la vie sur terre. C’est un enfant qui partage cette prise de conscience avec sa famille et ses amis. C’est à travers cette prise de conscience collaborative et participative que nous pouvons trouver tous ensemble des solutions pour préserver notre air et inspirer un air meilleur.

Le projet Les jeunes sentinelles de l’air, en bref

Ce programme pédagogique vise l’action des plus jeunes en faveur de la protection de l’air. Il s’adresse aux classes de CE2 à CM2 et se déroule en 5 séances :

• 4 séances d’apprentissage (de 2h30 chacune),

• 1 séance de valorisation et de présentation du projet de classe sur une demi-journée.

Quels sont les objectifs de ce programme ?

• Faire découvrir aux élèves l’importance de l’air dans leur quotidien

• Leur donner les moyens d’agir pour lutter contre la pollution de l’air

• Faire de chaque enfant un ambassadeur de la qualité de l’air.

Ce projet, déjà réalisé sur les territoires de la Métropole d’Aix-Marseille et de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, permet de sensibiliser les enfants dans le cadre scolaire, extrascolaire et en centres aérés.

https://www.atmosud.org/

Une formation des animateurs du territoire par AtmoSud peut se dérouler en même temps :

• formation théorique: présentation du projet, formation aux outils pédagogiques et à l’utilisation de microcapteurs.

• formation pratique (5 séances) dans les classes.



ECO’POP : DES ACTIONS D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’AIR : ART, CREATIVITE, PRISE DE PAROLE

ÉCO’POP, c’est quoi ?

Des animations interactives et artistiques pour rendre les participants acteurs de la protection de l’air. Chaque ECO’POP se déroule en 3 étapes :

• Comprendre l’importance de la qualité de l’air avec « L’Air et Moi »(le lien est externe)

• Prendre la parole et être créatif avec “AirLoquence”

• Intervention d’un artiste

Temps de sensibilisation ludique et pédagogique réalisé grâce aux outils « L’Air et Moi » sur la qualité de l’air par un écologue : l’échange avec le public est interactif et le diaporama L’Essentiel de L’Air et Moi est le support de l’échange. L’Air et Moi a déjà permis la sensibilisation de plus d’un demi-million de personnes dans le monde. Traduit en 14 langues, il a été présenté aux dernières COP comme une solution pour la préservation de l’air dans le monde. 500 personnes ont été formées à l’utilisation des outils (membres de collectivités, du corps enseignant, d’associations…). Sont traités l’importance de l’air, les causes de pollution, les conséquences et les solutions.

Temps « AirLoquence » : temps créatif, d’adaptation au contexte et à l’artiste du jour pour créer une animation autour de l’air avec lui. « AirLoquence » est un projet « L’Air et Moi » qui vise l’apprentissage de la qualité de l’air à travers le développement de l’éloquence, des jeux de rôle et jeux créatifs. Plusieurs événements AirLoquence ont déjà été réalisés avec succès à Nice, Marseille, Draguignan et Avignon (en savoir plus). Le public peut être invité à retraduire sa compréhension de l’animation L’Air et Moi dans l’art de l’artiste du jour.

Interprétation artistique de la séance : l’artiste préalablement identifié réagit à sa manière à la séance de sensibilisation qu’il aura observée.

https://www.atmosud.org/

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier