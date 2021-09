(GD PUBLIC) THALES ALENIA SPACE – Découverte des satellites Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Présentation des satellites

Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l’utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre.

Quel que soit l’enjeu !

A la pointe des solutions satellitaires au service du Très Haut Débit

En complément des infrastructures de télécommunications terrestres, les systèmes satellitaires, flexibles et numériques, apportent une réponse pertinente à un marché des télécommunications actuellement en pleine mutation. De nouveaux segments de marché émergent également, en particulier pour les communications aéronautiques et maritimes, entraînant un boom des besoins de connectivité.

La solution VHTS (Très Haut Débit), dont Thales Alenia Space est le fer de lance incontesté, est numérique. Elle offre par conséquent une immense agilité ! Ce type de solutions est d’abord arrivé sur le marché des « telecom » militaires.

Elles ont ensuite été instanciées sur le marché commercial plus récemment. Aujourd’hui, les opérateurs en redemandent, et pour cause… Elles allient forte capacité, agilité numérique et compétitivité. D’une grande flexibilité, les solutions VHTS permettent à tout instant d‘adapter la distribution du débit sur la zone de couverture. En d’autres termes, ces charges utiles répondent aux besoins évolutifs des opérateurs au cours d’une mission de télécommunications. A titre d’exemple, le satellite de télécommunications, EUTELSAT KONNECT VHTS, est en cours de réalisation dans nos salles blanches.

Avec une charge utile équipée d’un processeur numérique de très haute performance, le satellite, extrêmement puissant et capacitif, pourra apporter l’Internet Très Haut Débit dans les zones blanches (où il est difficile de mettre en place des infrastructures de télécommunications terrestres), en France comme en Europe. Nous réalisons en parallèle des satellites de télécommunications géostationnaires tels que SES-17, qui offriront des services de connectivité aux passagers à bord des avions. L’Indonésie ainsi que les opérateurs Eutelsat et Hispasat nous ont récemment renouvelé leur confiance, permettant ainsi à Thales Alenia Space de prendre la tête sur le marché des satellites de télécomunications Très Haut Débit en 2019.

Thales Alenia Space, le partenaire mondial de référence en matière de constellations!

Avec 125 satellites sous sa maîtrise d’œuvre pour 3 constellations différentes (Globalstar 2, O3b et Iridium® NEXT), Thales Alenia Space, qui a également réalisé 70% de la constellation Globalstar 1ère Génération, est résolument le partenaire mondial de référence en matière de constellations de satellites de télécommunications en orbite moyenne et basse. Nous sommes définitivement en ordre de marche, avec nos partenaires internationaux, pour relever de nouveaux challenges industriels encore plus ambitieux en matière de constellations.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

