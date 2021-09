Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) Club d’astronomie SPICA – Exposition photographies astro Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(SCOLAIRES) Club d’astronomie SPICA – Exposition photographies astro Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Exposition de photographies réalisées par les membres de SPICA

Nous présenterons une vingtaine de photographies astro qui seront une occasion de parler plus particulièrement de l’astronomie d’amateurs

En fonction des conditions météorologiques et des directives sanitaires gouvernementales, des observations du ciel diurne et nocturne à travers les télescopes des adhérents du club SPICA pourront être réalisées. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

