(GD PUBLIC) UMR GEOAZUR – La Terre : une longue histoire Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

: La Terre : une longue histoire

Coincée entre mer et montagne, notre région bouge, se plisse, glisse, se fracture et le temps s’en souvient. Découvrez comment ces longs mécanismes évolutifs impactent notre planète et comment les scientifiques les étudient.

Ce n’est pas un hasard si des experts en Sciences de la Terre se sont regroupés dans la région niçoise. Le contexte géodynamique se prête bien à l’étude de grandes thématiques de géosciences : coincée entre mer et montagne, la terre bouge, se plisse, glisse, se fracture et le temps s’en souvient.

Découvrez les secrets des mouvements de la Terre à travers les roches qui vous parlent de la tectonique des plaques, de l’origine des océans à la création des montagnes. Décortiquez les effets des séismes. Regarder la Terre depuis l’Univers proche.

Pourquoi et comment naissent les séismes, les tsunamis, les glissements de terrain ? Sommes-nous dans une région à risques ? Qu’est-ce que la tectonique des plaques ? Comment les chercheurs d’y prennent-t-ils pour étudier la Terre ? Qu’est-ce que la télémétrie laser ? Pourquoi et comment mesurer le temps ? Toutes ces questions et bien d’autres encore sont abordées autour d’expositions, d’ateliers ludiques et de rencontre avec les scientifiques de Géoazur pour mieux comprendre l’évolution de notre planète et de notre environnement.

Vous envisagez de faire des études en géosciences ? c’est aussi l’occasion d’en discuter avec nos doctorants

Stand Géoazur animé par Marion Baques, Cédric Burlois, Albane Canva, Josselin Gremmel, André Laurenti, Corinne Nicolas-Cabane et Alexandra Skrubej

https://geoazur.oca.eu/fr/acc-geoazur

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier