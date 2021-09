Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) Services Jeunesse et Instruction Publique et Famille de Villeneuve Loubet- Le Bonheur est dans nos assiettes Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(SCOLAIRES) Services Jeunesse et Instruction Publique et Famille de Villeneuve Loubet- Le Bonheur est dans nos assiettes Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le bonheur est dans nos assiettes

Satisfaction de se nourrir de ses récoltes, le système de récompense et l’alimentation, le parcours des aliments dans notre système digestif.

Le service Jeunesse et IPF désirent proposer aux enfants des ateliers au sein du jardin-potager du Pôle Culturel Auguste Escoffier. Une exposition sur le bonheur de se nourrir avec ses récoltes avec des témoignages des enfants de l’Accueil de Loisirs qui cultivent, récoltent et dégustent leurs productions tout au long de l’année.

Des petits ateliers d’expérimentation ou petits jeux (en fonction de l’âge des enfants) au sein du jardin-potager sur les insectes vivant dans ce milieu, sur les plantations, sur les associations de plantes au jardin, sur les engrais naturels ou autres… tout cela est encore à déterminer.

Des petits ateliers autour du système de la récompense qui est activée dans notre cerveau lorsqu’on mange un aliment qui nous plait.

Des petits ateliers sur : Que deviennent les aliments qu’on a mangé ? Le parcours des aliments dans notre système digestif, les actions mécaniques et chimiques qu’il s’y passe. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Pôle Culturel Auguste Escoffier Adresse 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet