Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) Médiathèque Jean d’Ormesson – D’où viennent les bonnes idées ? Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(GD PUBLIC) Médiathèque Jean d’Ormesson – D’où viennent les bonnes idées ? Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 D’où viennent les bonnes idées ?

Juliette BRUN, nous invite à découvrir d’où viennent les bonnes idées. Chercheuse en management de l’innovation, elle décrit la mécanique de génération d’idées pour apprendre à raisonner autrement.

https://www.juliettebrun.fr/

Vous avez parfois du mal à trouver de bonnes idées ? C’est normal ! Notre cerveau est victime de la fixation, une paresse créative bien connue des scientifiques. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas naturellement doué pour générer des solutions originales.

Mais alors, comment naissent les bonnes idées ? D’où viennent-elles ? Existe-t-il une recette simple pour en trouver ? Quand peut-on dire qu’une idée est radicalement nouvelle ?

Juliette BRUN, auteure du livre “D’où viennent les bonnes idées (éd. Diateino) explique la mécanique subtile de la génération d’idées pour apprendre à raisonner autrement. Il dévoile les blocages rencontrés par notre cerveau et montre comment les surmonter, afin d’imaginer ce que l’on ne connaît pas encore.

Loin d’être le fruit du seul hasard, les idées peuvent être formulées de façon méthodique et quasi scientifique. Grâce à ce livre, vous saurez comment produire facilement de bonnes idées, seul ou en équipe !

Docteure diplômée de l’École des Mines de Paris et ingénieure polytechnicienne, Juliette Brun est consultante et chercheuse en management de l’innovation. Héritées de la recherche, ses méthodes aident à démystifier la génération d’idées pour en faire un exercice simple, ludique et accessible à tous. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Pôle Culturel Auguste Escoffier Adresse 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet