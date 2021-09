(SCOLAIRES) ATMOSUD – L’Air et Moi : L’essentiel sur la pollution de l’air Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Une animation pédagogique et interactive sur la pollution de l’air (quiz, vidéos, expériences pratiques à travers les outils « L’Air et Moi » (500 000 enfants déjà sensibilisés)).

Présentation du dispositif de mesure « Module air ».

L’Air et Moi pour rendre un maximum d’enfants et de jeunes, acteurs de la question de l’air dans le monde !

L’Air et Moi est un ensemble d’outils pédagogiques et interactifs sur la pollution de l’air téléchargeable gratuitement sur lairetmoi.org pour les enseignants, parents et animateurs : diaporamas, quiz, guides, travaux pratiques, vidéos, BD… Il est organisé en plusieurs modules et s’utilise sur les temps scolaires et périscolaires auprès d’écoliers, collégiens et lycéens. L’Air et Moi est porté en région par AtmoSud, en partenariat avec la Fédération L’Air et Moi qui le déploie dans le monde entier.

Plus de 500 animations pour créer L’Air et Moi

AtmoSud lance le programme en 2009, à l’initiative de Victor Hugo ESPINOSA, pilote et concepteur du projet. L’Air et Moi est conçu de manière coopérative grâce à trois comités (scientifique, pédagogique, utilisateur).

Plus d’un demi-million d’enfants sensibilisés

L’Air et Moi a été proposé aux dernières COP comme une solution pour l’amélioration de la qualité de l’air dans le monde. Son module « L’essentiel » a été traduit en 14 langues (airandme.org). Le module « AirLoquence » axe plus particulièrement sur le développement de la créativité et de la prise de parole : face-à-face, jeux de rôle… Plus 500 adultes ont été formés à l’utilisation de L’Air et Moi. Le projet a été soutenu par l’Union Européenne (projets SH’AIR et DIAMS), la Région, l’ARS et la DREAL (Plan Régional Santé Environnement), le Conseil Départemental 13…

L’Air et Moi sur votre territoire

Le projet représente un investissement humain et financier important que nous souhaitons partager. AtmoSud propose ainsi d’accompagner les collectivités, enseignants et animateurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur à la mise en place de ce programme sur leur territoire. Dans un contexte où la question de l’air fait l’objet d’une attention croissante, nous sommes convaincus que ce projet est une belle opportunité pour tous.

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

