(GD PUBLIC) ORANGE – La 5G, l'IA Son, AppInventor et Ellcie Healthy Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les démonstations présentes sur le stand Orange Flipper 5G : Panneaux explicatif de ce que représente la 5G, ses caractéristiques ; « avec le flipper 5G jouez pour apprendre les usages de la 5G » IA son : Intellignece Accoustique Décryptage du mode d’apprentissage d’une Intelligence Augmentéz AppInventor « Vous aussi, créez votre application mobile ! » Atelier Mobile « Collégiens, venez apprendre à protéger vos données personnelles, et en prenant en main votre premier mobile » Ellcie Healthy « Avec les lunettes connectées Ellcie Healthy, venez visiter une IA au service de votre sécurité. » Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

