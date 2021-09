Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) Les Petits Débrouillards – Un océan de découvertes ! Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(GD PUBLIC) Les Petits Débrouillards – Un océan de découvertes ! Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Un océan de découvertes !

Quelles découvertes ont marqué l’histoire des sciences ?

Par qui et dans quel cadre ont – elles pu avoir lieu ?

Et à quoi ressemble l’émotion d’une découverte ?

A travers d’un parcours ludique dans le temps, il s’agira de se revivre 10 grandes découvertes scientifiques !

http://www.lespetitsdebrouillards.org/ Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Pôle Culturel Auguste Escoffier Adresse 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet