(GD PUBLIC) MIA – L’Intelligence Artificielle c’est pas magique ! Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

L’Intelligence Artificielle c’est pas magique !

Comprendre, découvrir et expérimenter les Intelligences Artificielles

« l’IA ce n’est pas magique ! C’est scientifique, technique et économique ».

L’Intelligence Artificielle semble à la mode aujourd’hui. Découvrir son histoire, expérimenter ce qu’il y a sous son capot, comprendre ses avancées scientifiques, c’est le voyage que vous propose l’équipe de la Maison de l’Intelligence Artificielle.

La Maison de l’Intelligence Artificielle (MIA), située dans la technopole de Sophia-Antipolis, est une collectivité territoriale.

C’est une première en France et en Europe, elle a été inaugurée le 10 mai 2020.

La MIA constitue un espace public entièrement consacré à l’IA et ses applications pour permettre à chacun et à chacune de se saisir d’une technologie qui redessine potentiellement de nombreux usages de la vie quotidienne, sociale et économique.

Elle est gouvernée par un syndicat mixte composé du CD06, de la CASA, de l’UCA & de la CCI NCA.

La MIA est un lieu pensé pour offrir au grand public, aux scolaires et aux professionnels non spécialistes des IAs des activités éthiques et vulgarisées de médiations scientifiques, culturelles et technique, répartie dans 3 espaces : LabIA, Training Room, Show Room pour un total de 668 m².

Les activités scientifiques et techniques sont aussi ludiques pour faciliter leur réinvestissement par le plus grand nombre.

Venez à la rencontre de l’équipe de la MIA sur le stand du village des sciences, c’est un avant gout de votre visite sur site !

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier