Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Escape game Inserm “Opération Cortex”

Nous sommes en 2064. Vous visitez un laboratoire de l’Inserm et découvrez la réplique d’un cerveau, conçue pour la recherche. Mais suite à une coupure de courant, le cerveau se réinitialise… et vous enferme dans le bâtiment ! Vous allez devoir réapprendre ses connaissances au cerveau afin qu’il vous libère. Serez-vous à la hauteur ?

Laissez-vous transporter en 2064, dans un futur où les scientifiques de l’Inserm ont réussi à mettre au point un cerveau artificiel, dédié à l’étude des perceptions sensorielles, du sommeil, des maladies… un outil qui offre des perspectives exceptionnelles pour faire avancer les connaissances et améliorer la santé de tous. Alors vous venez visiter le labo à l’origine de cette prouesse de la science, tout ne va pas se passer comme prévu… Ce sera dès lors à votre tour de faire carburer vos méninges pour réussir à ressortir du bâtiment !!

Ce jeu, d’une durée de 45 minutes, s’adresse à tous à partir de 10 ans (les enfants doivent être accompagnés d’adultes).

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Attention, le nombre de places est limité à 8 personnes.

Le teaser est en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=GcFZwP6nXBQ Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

