(SCOLAIRES) AIR France – Intelligence artificielle Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Travaux et expérimentations menés par le laboratoire de l’informatique Air France dédié à l’innovation et les engagements renforcés d’AF en matière de RSE

Exemples de présentations :

Projets : Cockpit Fire Training : module de formation avec casque VR pour les pilotes pour la procédure de feu batterie Lithium, cabin Inspection

réalité augmentée pour l’inspection à bord des avions, parcours découverte de l’offre client AF en réalité virtuelle

Les engagements RSE/ESG d’AF : HORIZON 2030 et IT MATTERS : Air France s’engage : « digitizing consciuously is a responsability for all of us »

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

