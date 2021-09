Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) Sophia Loisirs et Vie SLV – Médiation numérique Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Fête de la science 02 – 03 octobre
Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Plusieurs animations seront possibles sur notre stand, makey makey, robotique, scratch sur pi-top ceed, , microbit, nous proposerons une nouveauté autour du stop-motion

Notre stand sera mis à disposition du public primaire, collégiens, suivant les niveaux, pour les plus jeunes : scracth, makey makey et création de stop motion

stopmotion = animation en volume (en anglais stop motion) est une technique d’animation utilisée avec des objets réels, dotés de volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique permet de créer l’illusion qu’ils sont dotés d’un mouvement naturel. Différents types d’objets sont utilisés à cette fin : des figurines articulées, des maquettes articulées, du papier plié, de la pâte à modeler, etc. Des exemples célèbres de films ayant recouru à cette technique sont King Kong (1933), de nombreux films fantastiques de la seconde moitié du XXe siècle dont ceux du célèbre Ray Harryhausen (1920-2013) ou, plus récemment, L’Île aux chiens (2018), de Wes Anderson, parmi bien d’autres exemples.

Dans la plupart des œuvres visuelles où cette technique est utilisée, un set constitué d’objets est filmé à l’aide d’une caméra dédiée à l’animation, c’est-à-dire pouvant enregistrer sur une pellicule cinématographique un seul photogramme chaque fois qu’elle est enclenchée, telle un appareil photo (technique de l’image par image), ou à l’aide d’une caméra à mémoire numérique. Entre chaque prise de vue d’une ou deux images, les objets de la scène sont légèrement déplacés ou transformés1. Lors de la restitution à la cadence normale de projection, ces objets — pourtant immobiles lors des prises de vue — donnent l’illusion de bouger par eux-mêmes. La technique est semblable à celle du dessin animé, mais avec des objets en trois dimensions. ( source wikipedia)

Micro:bits : le micro:bit (aussi noté BBC micro:bit ou micro bit) est un ordinateur à carte unique3 doté d’un processeur ARM. Conçu au Royaume-Uni pour un usage éducatif dans un premier temps, le nanoordinateur est maintenant disponible au grand public dans de nombreux pays. La programmation du micro:bit se fait principalement dans un environnement de développement sur le Web3. L’environnement comprend un éditeur et un compilateur. Il peut aussi y avoir un simulateur.

Makey-Makey : kit de création : avec d’une carte HID (Human Interface Device) à brancher sur le port USB de votre ordinateur avec son mini-câble USB, Vous pouvez même programmer sur Arduino sans jamais toucher votre clavier d’ordinateur ! Il suffit de brancher votre carte à votre ordinateur, puis d’utiliser les prises crocodiles pour relier à votre carte tout ce que vous voulez, et jouer avec les surfaces ! Les objets ainsi connectés deviendront des touches d’ordinateur ou des commandes de joystick, des touches de piano, etc.

https://www.slv-valbonne.fr/

Pôle Culturel Auguste Escoffier
30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet

