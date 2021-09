Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) GAPRA – Le bestiaire astronomique du GAPRA Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le bestiaire astronomique du GAPRA.

Venez découvrir le l’astronomie vue par l’association GAPRA. Exposition photo, observations du Soleil, planétarium !

Le Groupement d’Astronomie Populaire de la Région d’Antibes propose de faire découvrir l’astronomie au public de la région Antiboise.

Cette découverte s’articule autour des ateliers suivants :

– Une exposition photographiques : Les membres de l’association ont développé depuis de nombreuses années une expertise dans le domaine de la prise de vue des objets du ciel (planètes, nébuleuses, galaxies, phénomènes rares) , ils se proposent d’exposer leurs travaux photographiques, de les présenter et de les expliquer aux visiteurs.

– Observations du Soleil depuis la terrasse du Palais des Congrès : Installation d’instruments spécialisés pour l’observation en toute sécurité du Soleil. Venez observer les taches, les protubérances et le spectre solaire.

– Séance de planétarium sur grand écran avec le logiciel Stéllarium. Venez comprendre le mouvement apparents des étoiles durant la nuit et les saisons, apprenez à repérer les principales constellations.

www.gapra.fr

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet

