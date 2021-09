Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) THALES ALENIA SPACE – Découverte des satellites Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(GD PUBLIC) THALES ALENIA SPACE – Découverte des satellites Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Entrez dans le monde Extraordinaire des satellites et vivez l’émotion de la découverte par la voie spatiale

Vivons ensemble l’émotion de la découverte scientifique à travers : la présentation de THALES ALENIA SPACE, acteur majeur dans le domaine de la fabrication des satellites, la construction d’un satellite, la mission d’un satellite.

Suivons de près la vie d’un satellite : de sa naissance jusqu’à son lancement dans l’espace. Les équipes, les compétences et les moyens mobilisés.

Essayons ensemble de répondre à toutes les questions que vous vous posez .

https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/space Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Pôle Culturel Auguste Escoffier Adresse 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet