(GD PUBLIC) IMEV2 – Grâce à l’observation robotisée de l’Océan, plongez à la découverte de la Twilight Zone ! Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Grâce à l’observation robotisée de l’Océan, plongez à la découverte de la Twilight Zone !

La Twilight Zone, située entre 100 et 1000 m de profondeur, est une zone méconnue de l’Océan mais essentielle pour l’équilibre de notre planète. Partons l’explorer grâce à la robotique !

Immergez-vous au cœur de la Twilight Zone ou zone crépusculaire, lieu de l’Océan encore mystérieux regorgeant de secrets. Cette zone située, entre 100 m et 1000 m, à l’orée des profondeurs obscures, fournit des services essentiels à notre société. On sait depuis peu qu’elle héberge les stocks de poissons les plus importants et les moins exploités de l’Océan. Elle pourrait ainsi constituer une source de nourriture durable si ces stocks étaient exploités de manière raisonnée.

Le rôle de la Twilight Zone dans la séquestration du CO2 émis en excès pas nos activités apparait également de plus en plus essentiel. Ce rôle est connu sous la dénomination de « Pompe Biologique de Carbone » que l’exposition permettra de mieux cerner.

Pour percer certains mystères de ces profondeurs, le projet scientifique « REFINE » déploie plusieurs robots autonomes qui observent de nombreuses caractéristiques de l’Océan.

Venez alors découvrir comment cette observation robotisée de la Twilight Zone permet de mieux comprendre son importance, et en particulier éclaircir nos connaissances sur la « Pompe Biologique de Carbone ».

https://culture-ocean.com/

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier