Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Initiation au codage avec des robots programmables et la réalisation de jeux/animations ainsi que la découverte de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle

Tous les enfants de 6 à 15 ans sont les bienvenus à l’atelier SCRATCH de SAP pour une initiation au codage avec des jeux/animations à coder et des robots.

Un aperçu de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle les attendent !

L’apprentissage du code pour tous: l’informatique est une langue, nous aidons les jeunes à la parler couramment.

Des robots programmables rendront cette activité encore plus ludique et innovante.

Ils pourront avoir également un aperçu de ce qu’est l’intelligence artificielle.

Quand la réalité augmentée facilite le quotidien.

Microsoft réinvente l’immersion complète avec Hololens, nous nous appuyons sur cette technologie pour monter un projet novateur autour de l’expérience 3D, venez-le découvrir lors de cet atelier.

