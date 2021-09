(GD PUBLIC) – Conférence de M Vincent PICCO – CSM Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00

Conférence de Monsieur Vincent PICCO – Docteur au département de recherche en biologie médicale du centre scientifique de Monaco.

Au cours de son doctorat, obtenu en 2008, il a travaillé sur la spécification des précurseurs de tissu neural et mésodermique pendant l’embryogénèse des chordés. Il s’est ensuite orienté vers la biologie du cancer et a notamment travaillé sur la régulation qu’exerce la voie des MAP kinases, qui est mutée dans plus d’un cancer sur deux, sur un facteur indispensable à la stabilisation des télomères, le telomeric repeat binding factor 2 (TRF2).

Son recrutement au Centre Scientifique de Monaco lui a permis de développer des projets transversaux entre les Départements de Biologie Marine et de Biologie Médicale. Depuis 2015, les recherches qu’il mène sur le médulloblastome sont soutenues par un financement conjoint de la Fondation Flavien et du Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco.

Les évolutions technologiques ont, au fil de l’histoire, permis de pousser toujours plus avant la finesse de ces observations, d’approfondir nos connaissances et de générer, parfois, des images à couper le souffle.

« Belles images à l’origine de découvertes en biologie »

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

