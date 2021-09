Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) IPMC/CNRS/UCA – Conférence l’obésité: “orage cytokinique” dans les formes graves de la Covid-19… Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

dimanche 03 octobre – 10h00 L’obésité: un facteur de risque pour développer un “orage cytokinique »dans les formes graves de la Covid-19…que dit la Science ? par Jean-Louis NAHON

Plusieurs études attestent d’un lien entre obésité/diabète de type II et déclenchement d’une inflammation massive lors d’une infection au SRAS-Cov2, aboutissant à une hospitalisation en réanimation et un risque plus élevé de mortalité; quelles sont les évidences scientifiques et quelles conséquences pour la prise en charge des patients. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

