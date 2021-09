Poitiers Poitiers - Espace Mendès France Poitiers, Vienne 2G/3G/4G/5G : A quoi cela peut il servir? Poitiers – Espace Mendès France Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

2G/3G/4G/5G : A quoi cela peut il servir? Poitiers – Espace Mendès France, 5 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 05 octobre

Poitiers – Espace Mendès France KHOUDEIR Majdi. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Poitiers – Espace Mendès France 1 PL CATHEDRALE & CARDINAL PIE 86000 organisateur : Poitiers – Espace Mendès France

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Poitiers - Espace Mendès France Adresse 1 PL CATHEDRALE & CARDINAL PIE Ville Poitiers lieuville Poitiers - Espace Mendès France Poitiers